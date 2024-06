Um die Verbreitung des bedrohten Fischadlers in der Region Valencia zu fördern, werden dort weitere Jungtiere angesiedelt. Entsprechend einem Abkommen zwischen der valencianischen Landesregierung und zwei Stiftungen sollen 20 Fischadlerküken von Schottland an die spanische Mittelmeerküste gebracht werden. Für die Tiere, deren Transport sowie für die Auswilderung stellt die Regionalregierung Valencias laut Costa-Blanca-Nachrichten insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung, immerhin 5.000 Euro pro Vogel. Ausgewildert werden die jungen Fischadler im Naturschutzgebiet Cap de Sant Antoni nahe der Küstenstadt Xábia sowie in den Feuchtgebieten des Naturparks Marjal de Pego-Oliva an der Provinzgrenze von Alicante und Valencia. (fo)