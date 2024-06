Facebook-Konzern verschiebt Tests

Menlo Park. Der US-Facebook-Konzern Meta schiebt nach Widerstand von Datenschützern den Start seiner neuen KI-Software in Europa auf. Auslöser ist die Forderung der für Meta in der EU zuständigen irischen Datenschutzbehörde, die KI-Modelle vorerst nicht mit öffentlich verfügbaren Beiträgen von Facebook und Instagram zu trainieren.

Zuvor war vor allem kritisiert worden, dass Meta keine ausdrückliche Einwilligung der Nutzer vorsah, sondern lediglich die Möglichkeit, der Verwendung der Daten zu widersprechen. Datenschutzaktivisten der Organisation NOYB reichten deswegen vergangene Woche Beschwerden in elf Ländern ein. Sie prangerten auch an ein »trügerisches und kompliziertes« Verfahren beim »Opt-Out« an. (dpa/jW)