»Ostseerat« gegen russische Ölexporte

Porvoo. Der »Ostseerat« der Ostseeanrainerstaaten ohne Russland will gegen russische Ölexporte per Schiff vorgehen. In der Abschlusserklärung des Rates zu seinem Treffen in Finnland hieß es am Freitag, Russland wolle sich dem westlichen Preisdeckel für seine Ölexporte in Drittstaaten durch Schiffe entziehen, die nicht in Hand westlicher Reedereien sind oder über westliche Versicherungen verfügten. Russland nutze eine »Schattenflotte«, »um die G7 und die Ölpreisbindung der EU zu unterlaufen«, sagte die finnische Außenministerin Elina Valtonen. (dpa/jW)