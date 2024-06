Putin kritisiert »Raub« durch G7-Staaten

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Entscheidung der G7-Staaten, eingefrorene russische Staatsvermögen für die angegriffene Ukraine zu nutzen, scharf kritisiert. Putin sagte am Freitag während einer Rede im Außenministerium in Moskau, westliche Staaten bemühten sich um eine rechtliche Grundlage: »Aber (...) Raub bleibt definitiv Raub.« Die Entscheidung bleibe »nicht ungestraft«. Am Donnerstag hatten die G7 angekündigt, ein Kreditpaket für Kiew im Umfang von etwa 50 Milliarden US-Dollar (etwa 47 Mrd. Euro) mit Hilfe von Zinsen der eingefrorenen Vermögen zu finanzieren. (dpa/jW)