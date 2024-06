USA: Vorwürfe gegen Polizei in Phoenix

Washington. Das US-Justizministerium hat der Polizei in der Millionenmetropole Phoenix ein verheerendes Zeugnis ausgestellt: In einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht wird den Beamten vorgeworfen, routinemäßig »übermäßige Gewalt« anzuwenden. Es gebe »strukturelle Probleme innerhalb der Polizeibehörde von Phoenix« im Bundesstaat Arizona. Der 126 Seiten umfassende Report ist das Ergebnis einer 2021 eingeleiteten bundesweiten Untersuchung zur Arbeit der Polizei in mehreren Städten. (AFP/jW)