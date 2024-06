DR Kongo: Dutzende Tote nach Angriff

Goma. Beim Überfall einer bewaffneten Gruppe auf ein Dorf im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo sind nach offiziellen Angaben mehr als 40 Menschen getötet worden. Demnach teilten die Behörden in der Provinz Nordkivu mit, am Angriffsort seien am Donnerstag 42 Leichen gefunden worden. Verantwortlich sei die Islamistenmiliz »Allied Democratic Forces« (ADF). Die ursprünglich aus Uganda stammende Gruppe, die mit dem »Islamischen Staat« (IS) verbündet ist, wird beschuldigt, seit Mitte der 1990er Jahre Tausende Zivilisten getötet zu haben. (AFP/jW)