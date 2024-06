Iran: Urananreicherung wird ausgeweitet

Teheran. Iran hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) am Donnerstag darüber informiert, dass es zusätzliche Zentrifugen zur Anreicherung von Uran in Betrieb genommen habe. Das meldete die iranische Nachrichtenagentur Mehr am Freitag. Der Schritt kam eine Woche nach Verabschiedung einer IAEA-Resolution, in der eine mangelnde Zusammenarbeit Teherans beanstandet wurde. Teheran sei laut Mehr der Auffassung, dass die IAEA vom Westen beeinflusst werde. Washington reagierte dpa zufolge am selben Tag scharf auf Teherans Vorgehen und nannte es den »Beweis«, dass Irans Atomprogramm keinen friedlichen Zielen diene. (dpa/jW)