Griechische Regierung umgebildet

Athen. Nach dem schlechten Abschneiden seiner konservativen Partei bei der EU-Wahl hat der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Freitag angekündigt, die Regierung umzubilden. Die Nea Dimokratia, die seit 2019 an der Macht ist, ist aus der Abstimmung am Sonntag zwar als stärkste Kraft in Griechenland hervorgegangen. Mit 28,3 Prozent verfehlte sie aber die von Mitsotakis angepeilte 33-Prozent-Marke. (Reuters/jW)