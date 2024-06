Russische Reisepläne schlagen Wellen

Seoul. Südkoreas Vizeaußenminister Kim Hong Kyun und sein US-Amtskollege Kurt Campbell haben ein »dringendes Telefongespräch« über einen bevorstehenden Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Demokratischen Volksrepublik Korea geführt, wie das Außenministerium in Seoul am Freitag mitteilte. Demnach warnten beide vor einer engeren militärischen Zusammenarbeit zwischen Pjöngjang und Moskau, die gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen würde. Russische Medien hatten Anfang der Woche berichtet, dass Putin demnächst nach Nordkorea und Vietnam reisen werde. (Reuters/jW)