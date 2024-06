Ungarn lässt inhaftierte Aktivistin Salis frei

Budapest. Die wegen schwerer Körperverletzung in Budapest angeklagte Italienerin Ilaria Salis kann Ungarn verlassen. Dies hat ihre Verteidigung am Freitag der Agentur APA gegenüber bestätigt. Salis hatte bei den EU-Wahlen in Italien als Kandidatin der Alleanza Verdi e Sinistra (Grün-Linke Allianz, AVS) den Einzug ins EU-Parlament geschafft, wodurch ihr nun Immunität zusteht. Ihr war zur Last gelegt worden, im vergangenen Jahr in Budapest eine Gruppe Faschisten angegriffen zu haben, die im Rahmen des ultrarechten Aufmarschs »Tag der Ehre« unter anderem der Waffen-SS gedenken wollten. (jW)