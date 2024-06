Libanon und Iran warnen Israel

Beirut. Libanons provisorischer Regierungschef Nadschib Mikati hat am Freitag jüngste israelische Angriffe auf sein Land scharf verurteilt. Er betonte bei einer Kabinettsitzung, dass gezielte Tötungen und Zerstörungen wie das Verbrennen von Ernten Terrorismus darstellten, der von der UNO gestoppt werden müsse. Am Vortag hatte bereits der amtierende iranische Außenminister Ali Bagheri Kani auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irakischen nationalen Sicherheitsberater Kasim Al-Aradschi in Bagdad Israel davor gewarnt, einen Krieg gegen den Libanon zu führen, der ansonsten zur »Hölle ohne Wiederkehr« werde. (Reuters/jW)