Fed belässt es bei hohen Leitzinsen

Washington. Die US-Notenbank Fed beließ den Leitzins am Mittwoch (nach jW-Redaktionsschluss) zum siebten Mal in Folge in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. So hoch lag er seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht. Die neue Wirtschaftsprognose der Fed deutet nun darauf hin, dass die Zinsen in diesem Jahr ein einziges Mal um 0,25 Prozentpunkte gesenkt werden. Im März waren noch mehrere Schritte anvisiert worden. (Reuters/jW)