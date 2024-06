Großbritannien: Labour stellt Wahlprogramm vor

London. Mit Versprechen für Wandel und Wohlstand geht die Labour-Partei in die Parlamentswahl in Großbritannien. Die Sozialdemokraten von Parteichef Keir Starmer gelten bei der Abstimmung am 4. Juli als Favorit. Starmer wurde zu Beginn seiner Rede von einer Klimaschutzaktivistin unterbrochen. Sie warf Labour vor, lediglich die Klimapolitik der Konservativen von Premierminister Rishi Sunak fortzusetzen. Mit dem Wahlprogramm legt Labour erstmals umfassend die Pläne der Partei vor. Starmer sagte, das Wahlprogramm werde für Wohlstand sorgen und sei ein Plan zur Veränderung Großbritanniens. (dpa/jW)