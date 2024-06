AfD: Keine Aufnahme in ID-Fraktion

Berlin. Die rechte ID-Fraktion im EU-Parlament will die AfD trotz des Ausschlusses von Spitzenkandidat Maximilian Krah aus ihrer Parlamentsdelegation vorerst nicht wieder aufnehmen. Der Sprecher von Koparteichefin Alice Weidel bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Meldung des Portals Politico. Die Chefin des französischen Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, und andere ID-Vertreter hätten diese Entscheidung bei einem Treffen in Brüssel getroffen. Mit Verweis auf Äußerungen Krahs zur SS hatte die ID-Fraktion die AfD-Gruppe vor allem auf Betreiben des RN kurz vor der Wahl zum EU-Parlament ausgeschlossen. Um wieder zurückkehren zu können, hatten die gewählten AfD-Abgeordneten am Montag mehrheitlich entschieden, Krah nicht in ihre Delegation aufzunehmen. (dpa/jW)