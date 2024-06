Israel droht Hisbollah mit Vergeltung

Beirut. Nach neuerlichen Raketenangriffen der libanesischen Hisbollah hat Israel mit einer harten Reaktion gedroht. Israel werde »mit Macht auf jegliche Aggressionen der Hisbollah reagieren«, sagte Regierungssprecher David Mencer am Donnerstag: »Ob durch diplomatische Bemühungen oder auf andere Weise, Israel wird die Sicherheit an seiner nördlichen Grenze wiederherstellen.« Die Hisbollah hatte zuvor nach eigenen Angaben zahlreiche Stützpunkte und Stellungen der israelischen Armee im Norden Israels mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Angriffe waren demnach eine Reaktion auf die Tötung eines hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs am Dienstag. (AFP/jW)