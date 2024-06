Luftwaffenmanöver im Pazifikraum beginnt

Berlin. Die deutsche Luftwaffe hat die Großübung »Pacific Skies 24« zur Verlegung von Flugzeugen in den »Indopazifikraum« begonnen. Über 30 Flugzeuge werden bis Mitte August an insgesamt fünf einzelnen Übungen in Alaska, Japan, Australien, Indien und auf Hawaii teilnehmen, teilte die Bundeswehr am Donnerstag in Berlin mit. An der Übungsserie sind auch die französische und die spanische Luftwaffe beteiligt.

»Pacific Skies ist das komplexeste, was wir jemals geplant und durchgeführt haben«, so der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz. Mit der Verlegung zeige »die Luftwaffe erneut ihre hohe Einsatzbereitschaft und gleichzeitig ihre Fähigkeit, eine Führungsrolle zu übernehmen.« Die Bundeswehr zitiert Gerhartz mit der Aussage: »Mit Pacific Skies 24 zeigen wir als Europäer Gesicht in einem für uns alle so wichtigen Teil der Welt.« (dpa/jW)