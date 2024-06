Vertrieben: 1,5 Prozent der Weltbevölkerung betroffen

Genf. 120 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Donnerstag in Genf im neuen Weltflüchtlingsbericht mitteilte, sind das fast zehn Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Rund 1,5 Prozent der gesamten Weltbevölkerung sind damit aus ihrer Heimat vertrieben. Gut zwei Drittel dieser Menschen sind innerhalb der Grenzen des eigenen Heimatlandes auf der Flucht. Der Eindruck, dass Migranten und Flüchtlinge vor allem in reiche Länder strömen, sei falsch, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. »75 Prozent derjenigen, die vertrieben werden, im eigenen Land oder ins Ausland, leben in armen Ländern oder solchen mit mittleren Einkommen«, sagte Grandi. Die meisten Menschen harren nach der Flucht in Nachbarländern in der Hoffnung aus, zügig in ihre Heimat zurückkehren zu können. (dpa/jW)