Rom. Die sportliche Führung des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) hat vor den letzten EM-Wettkämpfen eine durchwachsene Bilanz gezogen. »Wir haben eine gute Basis, aber müssen feststellen, dass wir in manchen Bereichen nicht performt haben«, sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner am Mittwoch in Rom. Insgesamt holte das DLV-Team an den ersten fünf Wettkampftagen lediglich drei Medaillen in olympischen Disziplinen. Im Vergleich zur historisch schlechten WM in Budapest im Vorjahr, als der DLV erstmals ohne eine Medaille geblieben war, erkannte Bügner eine »kleine Trendumkehr«, zugleich »aber überhaupt keinen Grund, euphorisch zu werden«, führte der 55jährige sechs Wochen vor den Olympischen Spielen aus. (dpa/jW)