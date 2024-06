Köln. Noch rechtzeitig vor dem Trainingsstart in zwei Wochen hat der Bundesligaabsteiger 1. FC Köln den Österreicher Gerhard Struber als neuen Trainer verpflichtet. Der 47jährige unterschrieb nach Angaben vom Mittwoch bereits am Dienstag einen Vertrag, genaue Angaben über die Laufzeit machten die Kölner nicht. »Ich möchte sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen, um unseren Zielen nachzujagen und sie auch zu erreichen«, sagte Struber, der zuletzt Red Bull Salzburg trainierte und zuvor beim Wolfsberger AC sowie dem englischen Zweitligaklub FC Barnsley beschäftigt war. (dpa/jW)