Brisbane/Belgrad. Ariarne Titmus hat bei den Olympiaausscheidungen der australischen Schwimmer in Brisbane einen Weltrekord über 200 Meter Freistil aufgestellt. Die zweimalige Olympiasiegerin schlug am Mittwoch nach 1:52,23 Minuten an und unterbot die bisherige Bestmarke ihrer Landsfrau Mollie O’Callaghan (1:52,85) deutlich. Die 23jährige hält auch den Weltrekord über 400 Meter.

Derweil hat Leonie Beck vom SV Würzburg 05 ihren Titel als Freiwassereuropameisterin über die olympischen zehn Kilometer verteidigt. Die 27jährige siegte am Mittwoch in Belgrad im Fotofinish vor der Italienerin Barbara Pozzobon. Bronze gewann deren Landsfrau Giulia Gabbrielleschi. Viele deutsche und internationale Topstars hatten auf die EM aufgrund der Olympischen Spiele (26. Juli–11. August) verzichtet. (dpa/jW)