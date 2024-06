Belgien: Antifaschistische Koordination mobilisiert

Brüssel. Für kommenden Sonntag mobilisiert die Belgische Antifaschistische Koordination zu einer Großdemonstration in Brüssel. Wie das Portal Bruzz.be am Dienstag berichtete, sollen sich die Teilnehmenden um 13 Uhr auf dem Mont des Arts versammeln, bevor sie durch Brüssel ziehen und um 15 Uhr auf dem Place de Luxembourg ankommen. Die Organisatoren erwarten »mehrere tausend« Teilnehmer, wurde Sixtine Van Outryve von der Antifaschistischen Koordination zitiert. Eine erste Kundgebung sollte bereits am Dienstag abend um 18.30 Uhr auf dem De-Brouckère-Platz beginnen. Die Organisatoren erwarteten dafür »zwischen 500 und 1.000 Teilnehmer«. Anlass seien die Ergebnisse der EU-Wahl, insbesondere der Stimmenanteil von 23 Prozent der Rechtsaußenpartei Vlaams Belang in Flandern und der Einzug von 178 extrem rechten Abgeordneten in das EU-Parlament. (jW)