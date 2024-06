EU: Markt für illegale Drogen wächst

Brüssel. Der Markt für illegale Drogen in der EU ist laut dem Jahresbericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) so groß wie nie zuvor. Die Behörde muss mittlerweile mehr als 950 psychoaktive Substanzen im Blick behalten, erklärte ihr Direktor am Dienstag. Kokain sei die am meisten konsumierte Droge. Weil der Anbau des Heroingrundstoffs Schlafmohn 2022 in Afghanistan verboten wurde, rechnet die EMCDDA mit einer Verknappung des Angebots in der EU. Dies könnte zur stärkeren Verbreitung synthetischer Opioide führen. (AFP/jW)