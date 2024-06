Křetínský bei Atos aus dem Rennen

Paris. Der hoch verschuldete französische IT-Konzern Atos hat eine Offerte des tschechischen Milliardärs Daniel Křetínský ausgeschlagen und setzt auf ein Restrukturierungspaket seines Großaktionärs David Layani. Zahlreiche Kreditgeber plädierten für Atos unter französischer Kontrolle sowie dafür, Arbeitsplätze zu sichern, erklärte der Konzern am Dienstag. Atos hat etwa 4,8 Milliarden Euro Schulden. Layanis plant eine Umschuldung und Kapitalspritzen sowie eine deutliche Verwässerung der Anteile der bisherigen Eigner. Křetínský hält in Frankreich unter anderem Anteile der Einzelhändler Casino und FNAC Darty, in der BRD investiert er in Metro und Thyssen-Krupp Steel. (Reuters/jW)