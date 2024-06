Frankreich: 19jähriger von Polizei erschossen

Paris. Die französische Polizei hat einen 19jährigen erschossen, der nach einer Verkehrskontrolle fliehen wollte. Die Beamten wollten am Sonntag abend im nordfranzösischen Cherbourg ein Auto kontrollieren, das zu schnell unterwegs war, wie die Staatsanwaltschaft am Montag abend mitteilte. Der Fahrer habe aber nicht angehalten und sei weitergefahren, bis er von einem zweiten Streifenwagen gestoppt worden sei. Die drei Insassen seien zu Fuß geflüchtet. Einer von ihnen sei entkommen. Ein zweiter Mann sitzt in Polizeigewahrsam, da das Auto als gestohlen gemeldet wurde. Der 19jährige sei von den Beamten des zweiten Wagens gestellt worden und habe einen von ihnen weggestoßen. Der Polizist habe sein Elektroschockgerät eingesetzt, während seine Kollegin ihre Dienstwaffe gezogen und dem 19jährigen in die Brust geschossen habe. Gegen die Beamtin wird ermittelt. (AFP/jW)