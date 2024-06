Nur Hälfte der Beschäftigten erhält Urlaubsgeld

Düsseldorf. Nur knapp die Hälfte der Beschäftigten in der Privatwirtschaft erhält Urlaubsgeld, so das Ergebnis einer Onlinebefragung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Demnach erhielten von fast 68.000 befragten Beschäftigten von jenen in tarifgebundenen Betrieben rund drei Viertel (74 Prozent) Urlaubsgeld. In Betrieben ohne Tarifvertrag nur 36 Prozent. Die Zahlungen beliefen sich dabei zwischen 186 Euro für die Beschäftigten in der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern und bis zu 2.686 Euro in der Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie. (dpa/jW)