Strafgericht: Greuel in Darfur nehmen zu

Den Haag. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, hat deutliche Hinweise auf Greueltaten in der Region Darfur im Sudan. Der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag ermittelt bereits seit 2005 zum Völkermord in Darfur und erließ 2009 einen internationalen Haftbefehl gegen den damaligen Präsidenten Omar Al-Baschir. Khan sagte nun angesichts der erneuten Gewalt: »Es ist empörend, dass wir es zulassen, dass sich die Geschichte in Darfur wiederholt.« Der Chefankläger rief insbesondere dazu auf, Fotos, Videos und Tonaufnahmen zu sammeln und Kontakte zu Zeugen zu vermitteln. (dpa/jW)