Ukraine erhöht Status des Englischen

Kiew. Das ukrainische Parlament stärkt mit einem neuen Gesetz den Status der englischen Sprache in dem osteuropäischen Land. Künftig sind gute Englischkenntnisse Einstellungsvoraussetzung für viele ukrainischen Staatsangestellte, wie das Parlament in Kiew am Dienstag beschloss. Mit einem höheren Englischniveau soll das Land attraktiver für Touristen und international konkurrenzfähiger werden. Die Aufwertung von Englisch in der Ukraine sei »eine Notwendigkeit und ein strategischer Schritt zur vollwertigen Mitgliedschaft unseres Staates in der Europäischen Union«, hieß es zur Begründung des Gesetzes.

Um das Englischniveau der Ukrainer zu heben, ist Englischunterricht bereits in Vorschuleinrichtungen geplant. In der Ukraine ist Ukrainisch alleinige Amtssprache. Das bislang weit verbreitete Russisch wird seit Jahren immer mehr per Gesetz aus dem öffentlichen Leben verbannt. (dpa/jW)