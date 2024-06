EU-Zölle gegen China treffen BRD-Autokäufer

Bochum/Frankfurt am Main. Die von der EU-Kommission erwogenen Strafzölle gegen Elektroautos aus China würden nach Einschätzung eines Experten auch die Käufer in Deutschland benachteiligen. Bereits heute kämen rund 14 Prozent der in Deutschland verkauften E-Autos aus China, wurde der Leiter des privaten CAR-Instituts, Ferdinand Dudenhöffer, am Sonnabend von dpa zitiert. Für die ersten vier Monate dieses Jahres sind demnach gut 15.000 der 111.000 in Deutschland zugelassenen E-Autos in China produziert worden. (dpa/jW)