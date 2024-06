Scholz warnt vor Protektionismus

Rüsselsheim. Bundeskanzler Olaf Scholz warnt vor einer Abschottung der europäischen Märkte gegen Konkurrenz aus dem Ausland. »Wir verschließen unsere Märkte nicht vor ausländischen Unternehmen. Denn das wollen wir umgekehrt für unsere Unternehmen ja auch nicht«, sagte der SPD-Politiker am Sonnabend bei einem Festakt zu »125 Jahre Automobilbau bei Opel« im Stammwerk des Herstellers in Rüsselsheim. Protektionismus und regelwidrige Zollschranken machten »letztlich alles nur teurer und uns alle ärmer«. Scholz meinte: »Ich habe keinen Zweifel: Wir werden auch in diesem Jahrhundert mit unserer Automobilindustrie ganz vorne dabei sein, wenn wir auf Fortschritt und Erneuerung setzen.« Dafür brauche man aber auch »einen fairen und freien Welthandel«. (dpa/jW)