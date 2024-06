Scholz: Keine NATO-Soldaten in Ukraine

Duisburg/Berlin. Nach der Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Militärausbilder in die Ukraine schicken zu wollen, hat Bundeskanzler Olaf Scholz einer Entsendung deutscher Soldaten in das Kriegsgebiet erneut eine Absage erteilt. »Wir werden weiter verhindern, dass es zu einer Eskalation kommt«, sagte er am Sonnabend bei einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Duisburg. Dazu gehöre auch die klare Aussage des US-Präsidenten und von Scholz selbst: »Es wird von unseren Ländern keine Soldaten in der Ukraine geben und auch nicht von der NATO.« Die US-Regierung hatte bereits am Freitag signalisiert, sich an dem Vorstoß Frankreichs nicht zu beteiligen. (dpa/jW)