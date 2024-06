Befragung: Metaller fordern mehr Geld

Frankfurt am Main. Die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie fordern spürbar mehr Geld. Das sei das Ergebnis einer Befragung von insgesamt 318.453 Beschäftigten in 2.705 Betrieben, wie die IG Metall am Sonntag in Frankfurt am Main mitteilte. Damit werde »die Forderungsdebatte für die große Tarifrunde im Herbst« eröffnet. Von ihr erwarten die Beschäftigten »deutlich höhere Entgelte, um die Folgen der Inflation auszugleichen«. Für das Gros der Befragten sei auch selbstbestimmte Arbeitszeit wichtig. Ferner die Sicherung von Standorten und Beschäftigung sowie die Altersabsicherung. (dpa/jW)