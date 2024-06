Ukraine: Frankreich liefert Kampfjets

Caen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will der Ukraine Kampfjets des Typs Dassault Mirage 2000-5 überlassen. Dies kündigte er am Donnerstag abend in einem Fernsehinterview an – zunächst jedoch nicht, wie viele »Mirages« das von Russland angegriffene Land erhalten werde. Man sei dabei, eine Koalition mit Partnern zu bilden. (dpa/jW)