Deutsch-französisches Panzerwerk in Ukraine

Paris. Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS hat seine Pläne für den Aufbau eines Werks in der ­Ukraine zur Produktion von Waffen und Munition fixiert. Unternehmenschef ­Philippe Petitcolin unterzeichnete am Freitag in Paris eine entsprechende Vereinbarung in Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Zudem sollen in der Ukraine unter Lizenz künftig 155-Millimeter-Geschosse hergestellt werden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Geplant seien auch ein Zentrum für die Wartung und Reparatur französischer Haubitzen vom Typ »Caesar« sowie eine Einheit mit 3-D-Druckern zur Produktion von Ersatzteilen. (AFP/jW)