China: Größte Solaranlage der Welt am Netz

Beijing. Das Staatsunternehmen Power China hat die weltweit größte Solaranlage ans Netz genommen. Die fünf Gigawatt (GW) starke, 200.000 Hektar große Solarfarm sei am Montag in einer Wüste der nordwestlichen Region Xinjiang in Betrieb gegangen, teilte die staatliche Vermögensaufsichtsbehörde mit. Die Anlage nahe der Regionalhauptstadt Ürümqi soll jedes Jahr etwa 6,09 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen. Die beiden bislang größten Solarparks befinden sich ebenfalls im Westen Chinas. Sie haben jeweils eine Kapazität von drei Gigawatt. Große Teile des Stroms werden aus der dünn besiedelten Region Xinjiang an die dicht besiedelte Ostküste der Volksrepublik geliefert.(Reuters/jW)