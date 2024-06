Trump bei Tik Tok, Millionen folgen

Washington. Der frühere US-Präsident und heutige Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist der Kurzvideoplattform Tik Tok beigetreten. Trump postete am Sonnabend abend anlässlich der Einrichtung des Kanals ein Video. Nach wenigen Stunden hatte das Konto bereits gut 800.000 Follower. Am Mittwoch folgten bereits rund 5,4 Millionen Tik-Tok-User dem Profil. In seiner Zeit als US-Präsident hatte Trump noch versucht, Tik Tok zu verbieten. (jW)