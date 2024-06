Der vor einem Jahr verstorbene Dichter und jW-Autor Bert Papenfuß pflegte eine Zeitlang alternative Buchmessen auszurichten. Nun kommt es in Berlin-Prenzlauer Berg unter dem Titel »Bücher ohne Messe« zu einer Neuauflage. Am 8. Juni 2024 ab 14 Uhr kann man im ZfZ – Zimmer für Zeiterweiterung die Stände illustrer Aussteller wie etwa Abwärts!, Basisdruck, Distillery, Idiome, kultuRRevolution, Perspektive, Moloko Print oder Roughbooks besuchen. Ab 16 Uhr lesen u. a. Mara Genschel, Robert Mießner, Florian Neuner, Kai Pohl, Jannis Poptrandov und Su Tiqqun. Bereits am Vorabend lesen am selben Ort ab 21 Uhr unter dem verheißungsvollen Motto »Prosa als avancierte Sprachkunst« Autoren des österreichischen Ritter-Verlags, nämlich Ulrich Schlotmann, Stefan Schweiger und Max Höfler. (jW)