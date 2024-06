Glyphosat: Bayer muss deutlich weniger zahlen

Philadelphia. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer muss in einem Rechtsstreit um das glyphosathaltige Totalherbizid »Roundup« deutlich weniger zahlen. Ein Gericht in Philadelphia reduzierte den von Geschworenen dem Kläger zugesprochenen Schadenersatz von 2,25 Milliarden auf 400 Millionen US-Dollar (367,5 Millionen Euro), wie aus Gerichtsunterlagen am späten Dienstag (Ortszeit) hervorging. Bayer kündigte dennoch an, Berufung einzulegen. (dpa/jW)