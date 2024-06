Jedes vierte Kind mangelernährt

New York. Einem neuen Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF zufolge leidet weltweit jedes vierte Kind unter fünf Jahren – das sind rund 181 Millionen Kleinkinder – unter einseitiger Ernährung und hat ein erhöhtes Risiko von lebensbedrohlicher Unterernährung. Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht warnte vor stark gestiegenen Lebensmittelpreisen und Lebenshaltungskosten. Zwei Drittel der betroffenen Kinder leben in nur 20 Ländern, davon jeweils 64 Millionen in Afrika und Südasien. (dpa/jW)