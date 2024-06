Weitere Durchsuchungen im Reuß-Umfeld

Karlsruhe. Die Durchsuchungen im Zusammenhang mit möglichen Unterstützern der Gruppe um den »Reichsbürger«-Ideologen Heinrich XIII. Prinz Reuß im schleswig-holsteinischen Kreis Segeberg sind am Donnerstag weitergegangen. Eine Sprecherin des Generalbundesanwalts bestätigte am Donnerstag, dass es sich dabei um einen ehemaligen Militärbunker bei Todesfelde handele. Die Anlage befindet sich laut dpa mittlerweile im Privatbesitz. Am Dienstag hatte ein Großaufgebot der Polizei sieben Objekte und drei Grundstücke in Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein durchsucht. Den Beschuldigten werde Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. (dpa/jW)