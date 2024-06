EZB senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte

Frankfurt am Main. Nach einer Serie von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation senkt die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im Euro-Raum nun erst mal wieder. Der Einlagenzins für geparkte Gelder von Geschäftsbanken wird um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent verringert, wie die Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Der Zins, zu dem sich Kreditinstitute frisches Geld bei der EZB besorgen können, sinkt von 4,5 Prozent auf 4,25 Prozent. Seit Juli 2022 hatte die EZB zehnmal in Folge die Zinsen nach oben geschraubt. (AFP/jW)