Ukraine: Freude über Harris’ Teilnahme

Kiew. Die Ukraine hat sich erfreut über die Teilnahme von US-Vizepräsidentin Kamala Harris an der Friedenskonferenz in der Schweiz gezeigt. Die Bestätigung von Harris’ Anwesenheit bei dem Treffen am 15. und 16. Juni sei eine »wichtige Nachricht«, teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit. Die Ukraine hatte ursprünglich auf die Beteiligung von US-Präsident Joseph Biden gehofft. Laut Selenskij haben mehr als 100 Staaten und Organisationen ihr Kommen zugesagt. Russland ist allerdings nicht eingeladen. (AFP/jW)