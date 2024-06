Studie: Dreiviertel der Rentner mit Einbußen

Hannover. Die große Mehrheit der Ruheständler in Deutschland muss sich im Alter zum Teil deutlich einschränken, berichtete dpa am Mittwoch. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des Versicherers HDI. 81 Prozent der Befragten im Alter zwischen 63 und 70 Jahren gaben dabei an, sich weniger als zuvor leisten zu können. Gut jeder zweite (55 Prozent) berichtet sogar, dass er sich deutlich stärker einschränken muss als zuvor erwartet. Nur knapp jeder fünfte gab an, das Leben als Rentner wie geplant ohne Abstriche bestreiten zu können. (dpa/jW)