Mannheim: AfD-Kandidat verletzt

Mannheim. In Mannheim ist ein AfD-Kommunalwahlkandidat mit einem Messer verletzt worden. Der Täter wurde nach dpa-Informationen festgenommen. Die Polizei Mannheim bestätigte offiziell zunächst nur, dass es einen Polizeieinsatz gab. Nach Angaben des örtlichen AfD-Kreisverbands ereignete sich der Zwischenfall im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung mit »Plakatabreißern«. In den vergangenen Wochen sorgten wiederholt Angriffe auf Politikerinnen und Politiker für Aufsehen. Unter anderem wurde in Dresden der SPD-Wahlkämpfer Matthias Ecke beim Plakatieren krankenhausreif geschlagen. (dpa/jW)