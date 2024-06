Iran droht Israel mit Vergeltung

Teheran. Der Kommandeur der Iranischen Revolutionsgarden hat Israel mit Vergeltung gedroht, wie die Nachrichtenagentur Tasnim am Mittwoch berichtete. Am Sonntag war ein weiteres Mitglied der Elitestreitmacht in der Nähe von Aleppo bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff getötet worden. Anfang April hatte ein israelischer Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus zwei Generäle der Revolutionswächter getötet. Als Reaktion darauf hatte der Iran erstmals Raketen, Drohnen und Marschflugkörper auf Israel abgefeuert. Diese wurden jedoch größtenteils abgewehrt. (dpa/jW)