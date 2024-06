Gaza: Hilfsorganisation arbeitet wieder

Gaza-Stadt. Die Hilfsorganisation World Central Kitchen hat nach eigenen Angaben ihre Arbeit im Gazastreifen wieder aufgenommen. Nachdem man im April nach einem israelischen Angriff, der sieben Mitarbeiter das Leben kostete, die Hilfe ausgesetzt habe, habe man seitdem mehr als 50 Millionen Mahlzeiten ausgeliefert, meldete Reuters am Dienstag. Man betreibe zwei Hauptküchen in Gaza sowie weitere 65 lokale Küchen. Die Gesundheitsbehörde der palästinensischen Enklave meldete, dass seit Kriegsbeginn mindestens 36.550 Menschen durch israelischen Beschuss getötet und mehr als 82.000 verletzt wurden. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien 71 Menschen getötet und 182 verletzt worden, teilte die Behörde am Dienstag mittag mit. Zahlreiche weitere Tote werden unter den Trümmern der zerstörten Häuser vermutet. (Reuters/jW)