100.000 E-Autos auf Halde

Chemnitz. Nach einer Analyse von Chemnitzer Automobilforschern stehen Zehntausende Elektroautos in Deutschland auf Halde. Voriges Jahr habe es einen Rekordwert bei nicht verkauften Fahrzeugen gegeben, erklärte Forscher Werner Olle am Dienstag. Den Überhang bezifferte er auf rund 100.000. Viele E-Autos stünden auf Parkplätzen in Werksnähe, bei Händlern oder in Häfen. Das betreffe Fahrzeuge deutscher Hersteller ebenso wie Importe. Die Produktion auf Halde sei teuer, könne nur mit Rabatten abgebaut werden und zeige eine Entkopplung zwischen Produktion und Inlandsnachfrage. (dpa/jW)