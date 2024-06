Bund verkauft Telekom-Aktien

Berlin. Der Bund reduziert seinen Anteil an der Telekom. Die Förderbank KfW will 110 Millionen Aktien des Dax-Konzerns an institutionelle Investoren veräußern. Der Erlös dürfte bei rund 2,5 Milliarden Euro liegen. Nach Angaben des Finanzministeriums soll er der Deutschen Bahn zugute kommen. Mit dem Nettoerlös solle das »Eigenkapital« der Bahn AG gestärkt und »die Bahninfrastruktur in Deutschland zukunftsweisend« ausgebaut werden, teilte das Ministerium mit. Mit dem Verkauf der Aktien sinkt der Anteil des Bundes an der Telekom auf 27,8 Prozent. Man werde »mit Blick auf das bestehende Bundesinteresse« eine angemessene »Beteiligungshöhe wahren«, versprach das Finanzministerium. (dpa/jW)