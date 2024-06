Bauindustrie kürzt Umsatzprognose

Berlin. Die Bauindustrie hat ihre Umsatzprognose weiter gekürzt. Man rechne 2024 nun mit einem sinkenden Erlös von vier Prozent und dem Abbau von 10.000 Jobs, sagte der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, am Dienstag in Berlin. Anfang des Jahres hatte der Verband noch ein Minus von 3,5 Prozent erwartet. »Wir befinden uns im vierten Jahr der baukonjunkturellen Schwäche«, erklärte Hübner. »Eine Wende wird es auch in diesem Jahr nicht geben.« Im Wohnungsbau würden die Umsätze, bereinigt um steigende Preise, um zwölf Prozent zurückgehen. Für den öffentlichen Bau erwarte man anstelle eines leichten Plus mittlerweile einen Rückgang um 0,5 Prozent. (dpa/jW)