USA: Migranten ohne Chance auf Asyl abschieben

Washington. US-Präsident Joseph Biden plant Medienberichten zufolge eine deutliche Verschärfung der Regeln für Migranten an der Grenze zu Mexiko. Biden wolle eine Exekutivverordnung unterzeichnen, die es den Behörden ermöglichen würde, illegal eingereiste Migranten ohne vorherige Bearbeitung ihrer Asylanträge abzuschieben, berichteten mehrere US-Medien am Montag (Ortszeit). Dies würde dann gelten, wenn die Zahl der Grenzüberquerungen stark ansteigt. Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre wollte die Medienberichte zunächst nicht bestätigen. »Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir ständig und kontinuierlich alle Optionen prüfen, um das System der Einwanderung in den Griff zu bekommen«, sagte Jean-Pierre. (dpa/jW)