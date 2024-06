Serbien: Wahlsieg für Regierungspartei

Belgrad. Die nationalistisch-konservative Serbische Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vučić hat die Lokalwahl in Belgrad für sich entschieden. Auf sie entfielen bei dem Urnengang am Sonntag etwa 53 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Montag morgen nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Voten mitteilte. Damit kann die SNS mit etwa 64 Mandaten im 110sitzigen Stadtrat rechnen. Dieser wählt den Bürgermeister. Amtsinhaber Aleksandar Šapić sieht als SNS-Spitzenkandidat also einer weiteren Amtszeit entgegen. (dpa/jW)